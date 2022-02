Bis zu 1000 täglich – Impfen schützt

× Erweitern Foto: M. Rädel BIKINI BERLIN „Ab sofort kann man sich in dem Testzentrum in der Concept Shopping Mall nicht nur testen, sondern auch mit BionTech und Moderna impfen (Erst-, Zweit- und Booster-Impfung) lassen ...“

Corona Die Pandemie schlaucht, aber wir sind auf einem guten Weg

Aufeinander achtgeben, Hygienemaßnahmen befolgen, zusammenhalten, sich impfen lassen. Eigentlich gar nicht so schwer. Und nun kannst du dich auch in bester West-City-Lage impfen oder boostern lassen.

Im denkmalgeschützten 1950er-Prachtbau Bikini Berlin gegenüber der evangelischen Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche an der Budapester Straße, nicht weit weg vom Bahnhof Zoo, von der Galerie C/O Berlin im Amerika Haus, der Universität der Künste und dem Kurfürstendamm. Du kannst die Impfung also hervorragend in einen schönen Tag einbauen.

Via E-Mail wird verraten: „Ab sofort kann man sich in dem Testzentrum in der Concept Shopping Mall nicht nur testen, sondern auch mit BionTech und Moderna impfen (Erst-, Zweit- und Booster-Impfung) lassen. In Zusammenarbeit mit WeCare Services GmbH und der MVZ BeRaNuk GmbH können täglich bis zu 1000 Personen geimpft werden.“ Das Angebot gelte täglich von 8 bis 20 Uhr und sei für alle Impfwilligen – einschließlich Kindern ab 5 Jahren – kostenlos. www.doctolib.de/praxis/berlin, schnelltestberlin.de/impfung