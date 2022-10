Geliebt, begehrt, verteufelt, geschlossen?

× Erweitern Foto: M. Rädel Berghain

Foto: M. Rädel Berghain Im Inneren des legendären Technotempels ...

Das Nachfolgeklubprojekt des legendären Technoklubs OSTGUT, das Berghain, war viele Jahre lang DER Klub, von dem #mensch sprach, wenn es ums Berliner Nachtleben ging.

Scheinbar war hier alles größer, besser, innovativer und vor allem kompromissloser. Wo andere Klub- und Partymacher*innen immer mehr auf Popmusik und Eurodance setzten, da tat sich die Crew der Techno-Location dadurch hervor, dass sie den Underground pflegten, Producer förderten, Communitys vereinten sowie geübte und musikerfahrene DJs buchten, die ihr Geld wert sind. Warum ich das erwähne? Weil sich manche Bookings in Berlin eher so lesen, dass der/die das Rennen macht, die nur um die 75 Euro kostet …

Foto: www.berghain.berlin Berghain 2021 Wäre doch schade, wenn hieraus ein Hotel werden würde, oder?

Das Berghain ist für viele der Höhepunkt der Woche, Eskapismus zum Technobeat in einer immer bedrohlicher wirkender Welt. Und es tat irgendwie und je nach Laune auch mal gut zu erfahren, dass man reinkam, während die sich gerne selbst feiernden VIPs der Klatschpresse nach langem Anstehen in der Schlange vor dem Klub dann doch nicht reinkamen. Der Berghain stimuliert das Ego, macht glücklich und sorgt für Endorphine durch Musik und Einlass. Letzteres ist natürlich recht umstritten, vor allem, da mehr und mehr Partytouristen den Klub in manchen Nächten fluteten.

Aber auch im Berghain muss #mensch Geld verdienen, um Avantgarde-Musiker*innen zu fördern, Löhne zu zahlen und den Klub am Laufen zu halten. Und das wird mit der extremen Verteuerung der Energie- und Getränkekosten nicht einfacher. Zudem schwingt immer noch das (leider oft notwendige) Damoklesschwert der Maskenpflicht in Innenräumen über dem Klub. Über allen Klubs. Das führte – scheinbar und von vielen Stadtmagazinen zitiert – dazu, dass das Berghain-Team „keine Lust mehr habe“, den Klub weiterzuführen. Das ist natürlich bisher nur ein Gerücht, das die Runde macht und für viel Aufsehen sorgt. Nun, mit der Presse hatte es das Berghain nie so richtig, was wann entschieden wird, wird sich also noch zeigen, wir warten auf ein Statement. Und hoffen das Beste.

Über die Location: Das Berghain ist ein seit 2004 weltweit bekannter und populärer – recht schwuler – Techno-Klub, übrigens ein ehemaliges Fernheizwerk aus den 1950ern. Das imposante Gebäude im Stadtteil Friedrichshain ist das Nachfolgeprojekt des legendären Klubs Ostgut (1998 – 2003). Hier feiert die Technolektro-Szene gerne unter sich, aber auch Stars wie Kylie Minogue und Lady Gaga gaben hier schon Konzerte. Zum Klub gehört auch das Musiklabel Ostgut Ton. www.berghain.de