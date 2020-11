Gemütlich nisten in Herbst und Winter

× Erweitern Foto: home24

Foto: M. Rädel Winter

Der Winter ist zwar nicht mehr so, wie er noch 2013 war, also mit viel Frost und immer wieder Schnee, aber trotzdem ist es eine Zeit, in der es einfach mal schön ist, das Bett nicht zu verlassen. Wir haben da etwas für dich.

Bei home24 entdeckten wir dieses Bett, das uns spontan im Verlag träumen ließ, einfach den Arbeitsplatz zu verlassen und sich gemütlich zurückzuziehen, um zu entspannen oder auch den Partner zu verwöhnen. Für Puristen und Pop-Art-Fans gleichfalls geeignet, stiehlt es keinem deiner Objekte die Wirkung, stört auch nicht, ist definitiv eine Bereicherung!

www.home24.de