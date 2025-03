Genau eine Minute vor Mitternacht ...

× Erweitern Foto: M. Rädel Berghain, Klub, Berlin, Techno

Expand Foto: E. Pentel The Blessed Madonna Für den Hit „Edge of Saturday Night“ arbeitete The Blessed Madonna mit Kylie zusammen. Und die Sängerin gab im „Bergi“ sogar schon ein Konzert.

Die „Klubnacht“ im Berghain startet am kommenden Samstag wie immer um 23:59 Uhr. Und sie hat große Namen im Angebot. Zum Beispiel Massimiliano Pagliara, The Blessed Madonna (!) und Ben Klock.

Freuen kannst du dich am 29. März auf technoid-housige Klubmusik verschiedenster Genres in einem eindrucksvollen Gebäude im Berliner Stadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg, dem Berghain. Das Nachfolgeprojekt des Kultklubs Ostgut (1998–2003), der ursprünglich aus der schwulen Fetisch-Partyreihe „SNAX Club“ hervorgegangen ist, ist weltweit ein Begriff. Der Name setzt sich übrigens aus Friedrichshain und Kreuzberg zusammen ... Das sei nur mal so verraten.

Expand Foto: M. Rädel Sven Marquardt 2020 Der Künstler Sven Marquardt wurde auch als Berghain-Türsteher berühmt.

► Bereits seit 2004 zieht das Berghain als international bekannter und ziemlich queerer Technoklub Partygänger*innen aus aller Welt an. Fast drei Jahrzehnte Erfolg! Untergebracht in einem alten DDR-Fernheizwerk aus den 1950ern, ist der Klub aber nicht nur für durchtanzte Nächte bekannt – auch kulturell passiert hier einiges, zum Beispiel mit Events wie dem „Tom of Finland Art & Culture Festival“. Und eben die „Klubnacht“, die wir dir sehr ans Herz legen.

29.3., „Klubnacht“, Berghain, Am Wriezener Bahnhof, S Ostbahnhof, 23:59 Uhr

