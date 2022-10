GENDER PROJECT in Berlin

× Erweitern Foto: M. Rädel Groß und spannend: Hier im Soho House in der Torstraße 1 trafen wir schon Dido, Nile Rodgers, Tim Bendzko und Sarah Connor

Los geht es am 24. Oktober im Soho House (für angemeldete Gäst*innen), so richtig dann ab dem 27.10. in der Alten Münze. Die italienische Künstler*in Veronique Charlotte hat dafür 100 Berliner*innen vor ihre Kamera geholt, um deren Einzigartigkeit festzuhalten.

Via E-Mail wird über das spannenden Projekt verraten: „Die Porträts zelebrieren die multikulturelle und vielfältige Gemeinschaft, die heute existiert“, so Veronique Charlotte.

„Ich versuche, vorurteilsfrei zuzuhören, ohne gesellschaftliche Etiketten im Kopf, um das Wesen der Menschen in den jeweiligen Städten zu erfassen. So beschreibe ich Orte nicht durch ihre geografische Lage oder Grenzen, sondern durch die Geschichten der Menschen.“ Spannend und wichtig, vom 27. bis 30. Oktober in der Alten Münze – und unterstützt von ASOS. Anders als bei so mancher Firma, die schnell mal etwas mit der Regenbogenflagge bedruckt, ist die queere Sache bei der Modemarke eine Herzensangelegenheit und nicht #PinkWashing. „ASOS arbeitet mit der Wohltätigkeitsorganisation Stonewall zusammen, die Schulungen und Beratung anbietet, wie Arbeitsplätze für eine bessere Integration von LGBTIQ* Menschen gestaltet werden können“. gender-project.com