„Gerahmte Nasen“ – Eisenherz mit dem König!

Foto: M. Rädel Eisenherz Eröffnet hat der Buchladen, die Galerie 1978. Bis heute geben sich Stars wie Marc Martin im Eisenherz die Ehre

Original-Seiten und -Zeichnungen des Meisters der schwulen (und queeren!) Comic-Kunst Ralf König sind aktuell im Eisenherz zu sehen. Am 2. Juni war die Eröffnung, dort entstand das Bild des Künstlers.

Der Wahl-Kölner Buchautor, Comiczeichner und Knollennasenliebhaber Ralf König (geboren am 8.8.1960 in Soest) ist dank Comics wie „Konrad und Paul“, „Vervirte Zeiten“ und „Dschinn Dschinn“ einer der bedeutendsten schwulen Sympathieträger und der wohl wichtigste Chronist der deutschen Schwulenbewegung.

Los ging alles 1980: „Das dünne Heftchen „SCHWULCOMIX 1“ erschien 1980 im Verlag Rosa Winkel, etwa ein Jahr, nachdem ich beim legendären Frankfurter Homosexuellentreffen ‚Homolulu‘ 1979 meinen schwulen Urknall erlebte. Ich erledigte im westfälischen Werl mein Coming-out gegenüber Eltern, Freunden und Arbeitskollegen, kündigte schließlich meinen Job als Möbeltischler und zog in die Großstadtmetropole Dortmund. (...) Und dann, 1987, muss ich mich in Dortmund sehr gelangweilt haben, denn in einem Jahr haute ich ‚Der bewegte Mann‘, ‚Kondom des Grauens‘ und ‚Lysistrata‘ raus, inzwischen war ich beim renommierten Rowohlt Verlag in der Taschenbuchreihe 'rororo mann‘ gelandet.“

Über Eisenherz: Eröffnet hat der Buchladen samt Galerie 1978 in Berlin. Bis heute geben sich Stars wie Ralf König und Marc Martin im Eisenherz die Ehre, es gibt Lesungen – und amazon zum Trotz – reges Leseratten-Treiben und genug Umsatz, um als traditioneller Buchladen leben und damit Berlin zu bereichern und queeren Autor*innen eine Plattform zu geben. Roland vom Eisenherz-Team erinnert sich: „Wie war das alles damals ... Zum Beispiel Kohleofen im ersten Ladenlokal, die Akzeptanz der Verlage einem schwulen Buchladen gegenüber hielt sich in engen Grenzen, wöchentliche Kollektivsitzungen ... Anfang der 80er-Jahre gab es einen Auf- und Umschwung in der schwulen Literatur, in den USA erschienen die Werke von David Leavitt, in Deutschland das legendäre Buch von Matthias Frings und Elmar Kraushaar ,Männer.Liebe.’ welches eine Zeitenwende widerspiegelt, ein neues Selbstbewusstsein, das sich auch in der Literatur niederschlug. Eine heftige Zäsur bedeutete dann das Aufkommen von AIDS, auch dies fand sich ebenfalls in der Literatur wieder, aber vor allem natürlich auch in unserem realen Leben.“ Und heute? „Die wahrscheinlich aktuellste Herausforderung sind das Internet und Internetkaufhäuser, dies geht auch nicht an unserem Laden spurlos vorbei.“

Ralf König: „Gerahmte Nasen“, Eisenherz, Motzstr. 23, Berlin, bis 29.6., www.prinz-eisenherz.com