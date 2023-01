Gerardo Vizmanos stellt aus

Foto: www.vizmanos.com

Der in Spanien geborene Wahl-Berliner (und Wahl-New-Yorker!) Gerardo Vizmanos stellt ab dem 12. Januar in Berlin bei Eisenherz aus.

„Zwischen 18 und 20 Uhr könnt Ihr die Ausstellung ansehen und bei einem Glas Sekt mit dem Künstler plauschen“, so das Team des Buchladens samt Galerie via E-Mail an uns über den kommenden Donnerstag. „Die Bilder können täglich bei uns in der Galerie des Buchladens besucht werden.“

In seiner Fotografie stellt der Künstler Fragen: „Wie werden wir jemand? Was ist in einer bestimmten Zeit und in einem bestimmten Kontext jemand Besonderes? Meine Fotoprojekte behandeln verschiedene Aspekte dieser Fragen aus persönlicher Sicht. Meine Erfahrungen und die Erinnerung, die hin und wieder durch Emotionen geschaffen wird, sind gemeinsame Elemente, die ich verwende, um meine Werke zu schaffen.“

12.1., Gerardo Vizmanos: „Back at Home“, Eisenherz, Motzstr. 23, 18 Uhr, U Nollendorfplatz, www.prinz-eisenherz.com, www.vizmanos.com