Geschwister Pfister in Originalbesetzung

× Erweitern Foto: C. Grund Geschwister Pfister

Tobi Das 1992er-Plakat

Das ist doch was an so einem trüben Tag, oder? DIE Kulttruppe Berlins ist wieder vereint und legt vom 13. April bis zum 1. Mai in der Bar jeder Vernunft los.

ABBA haben 40 Jahre gewartet, die Pfister nicht weniger stolze 30 – mit der Wiederaufnahme-Premiere von „Melodien für’s Gemüt“. Mit dabei sind 2022 alle, die auch 1992 schon mit dabei waren: Lilian Naef, Tobias Bonn, Max Gertsch und Christoph Marti.

Über die Die Geschwister Pfister: Diese Truppe ist ein Gesamtkunstwerk. Wer sie nicht kennt, hat in Sachen Kabarett etwas versäumt. Spätestens mit der legendären Inszenierung „Zum weißen Röss’l am Wolfgangsee“ 1994 in der Berliner Bar jeder Vernunft erlangten sie Kultstatus. Ein Feuerwerk an Unterhaltung und Humor mit dem kultigen Charme des 20. Jahrhunderts. Wunderbar.

13.4. – 1.5., Die Geschwister Pfister „Melodien für’s Gemüt“, Bar jeder Vernunft, Schaperstr. 24, U Spichernstraße, 20 Uhr, sonntags 19 Uhr, nicht am 18. und 25. April, www.geschwister-pfister.de