Jewels, BETTY BÜCKSE, Victoria und Anna

Am Samstag schickt sich eine illustre Runde an, dich zu beglücken in Sachen Party und Klub. Und auch #DJPomoZ ist mit am Start.

„Gimme, gimme, gimme“: Sooo viele Lieder, die unterschiedlicher nicht sein könnten, tummelten sich schon in den Charts mit „Gimme“ im Namen, die von Whigfield, ABBA und auch Britney Spears sind sicherlich die bekanntesten Hits. Und „GIMME MORITZ“ ist in der Tat eine Veranstaltung, bei der man sich denkt: „Gebt mir mehr!“

Der Klub direkt im/am S-Bahnhof Humboldthain ist genau die richtige Adresse, wenn man in undergroundiger Atmosphäre Dragqueens, Dance Tracks und Tanz genießen will, alles ist wieder möglich, es gilt 2G.

„OMG! Nach 20 Monaten sehen wir uns endlich wieder drinnen im Klub und tanzen (ohne Maske) auf dem Dancefloor, denn die aktuellen Regeln des Senats machen es möglich. Der Einlass ist deshalb nur mit Nachweis einer vollständigen Impfung bzw. Genesung möglich“, freuen sich Veranstalter Kilian und seine Freundinnen und Mitveranstalterinnen Anna Klatsche und Victoria Bacon. Für beste Musik sorgen DJ PomoZ (Bild ganz oben), Jewels sowie Anna und Victoria Bacon. Wen wir hier schon trafen? Zum Beispiel Thomas Hanisch (Modedesigner, bekannt von „Prince Charming“) und Reality-TV-Stern Dragqueen Charlet C. House.

18.9., GIMME MORITZ 2G – BACK ON THE DANCEFLOOR, Humboldthain Club, S Humboldthain, 23 Uhr