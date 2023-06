Gitti Reinhardt: „A Tribute to Marlene Dietrich“

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Gitti Reinhardt und mikki_p

SchwuZ Gaby Tupper

Zusammen mit anderen Dragqueens und Künstler*innen, unter anderem Gaby Tupper, Daria sowie Kristian Hamilton, ehrt Gitti Reinhardt eine DER Berliner Ikonen überhaupt: Marlene Dietrich.

Die 1901 geborene Schauspielerin und Sängerin gilt weltweit als DAS Gesicht des Berlins der 1920er-Jahre, des Künstlerwiderstandes gegen die Nazis, des deutschen Erfolges in Hollywood.

Als Stilikone machte die legendäre Berlinerin in den 1930ern Hosenanzüge für Frauen salonfähig, die zusammen mit ihrer Androgynie und ihrer rauchigen Stimme bis heute ihr Markenzeichen sind. Marlene Dietrich starb 1992 im Pariser Exil, wurde aber in ihrer Heimatstadt beigesetzt. 1997 wurde nach längeren Debatten der zentrale Platz zwischen Potsdamer-Platz-Arkaden, Hotel Grand Hyatt und dem Musicaltheater „Marlene-Dietrich-Platz“ benannt. Und am 1. Juli 2023 ehrt sie Dragqueen Gaby Tupper bei der Pop-Oldie-Retro-Party „bump!“! Marlene Dietrich ist unvergessen.

1.7., „bump! A Tribute to Marlene Dietrich“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 22:30 Uhr Einlass, 23 Uhr Partybeginn, www.schwuz.de