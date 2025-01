Glamour und Mystik, Pferde und Kunst: „CAVALLUNA“

× Erweitern Foto: © CAVALLUNA

Expand Foto: © CAVALLUNA

Im Januar wird es glamourös in der Uber Arena in Berlin, DIE Pferdeshow überhaupt macht hier am 11. und 12. Januar Station: „CAVALLUNA – Grand Moments“.

Die größte Pferdeshow Europas verzaubert mit einem atemberaubenden Programm, das die schönsten Schaubilder aus den letzten Jahren auf ganz neue Weise interpretiert und mit neuen Szenen verwebt. „CAVALLUNA – Grand Moments“ ist ein Feuerwerk der Emotionen, das Groß und Klein fasziniert und zum Staunen bringt. Rund 60 Pferde und die besten Reiter Europas begeistern mit einer hochkarätigen Tanzkompanie das Publikum, unterstützt von emotionaler Musik und magischen Licht- und Spezialeffekten. Erzählt wird die Geschichte des in die Jahre gekommenen Showreiters Trol, der, je älter er wird, mehr und mehr Angst hat, eines Tages seine Freunde aus der Showwelt nicht mehr wiedersehen zu können. Da erscheint ihm Sol, die Quelle des Lebens, und erklärt ihm, dass es nur eine Chance gäbe, seine Lieben für immer bei sich zu haben: sie noch einmal mit ihren besten Nummern in einer großen Show zu vereinen und somit einen ewigen Bund der Erinnerung mit ihnen zu schließen. www.cavalluna.com

