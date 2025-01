Gleich fünf Hosts!

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Host CoCo Kitsch und DJ Divinity

Expand Foto: M. Rädel Chantals House of Shame 2022 SchwuZ-Legende DJ mikki_p und die nicht weniger legendäre Chantal

DIE Party am Donnerstag in Berlin geizt nicht mit Personal. Als Host (mit Berliner Schnauze) für euch am Start sind Candy, CoCo Kitsch, Kiki, Melania von Ebola und mikki_p am Start. Und Letztgenannten kann #mensch auch als DJ kennen, zum Beispiel aus dem SchwuZ, dem SO36 oder dem „Irrenhouse“.

Der Star der Partynacht wird aber TV-Stern und Dragqueen Katy Bähm sein. Sie wird um ca. 2 Uhr morgens in „Chantals House of Shame“ im Lokschuppen auf dem RAW-Gelände auf der Bühne glamourös in andere Sphären entführen! Und ihr Mann Francis wird mit DJ Divinity für beste Beats vor und nach der Show sorgen ... Auch fast 26 Jahre nach ihrem Beginn am Hackeschen Markt beweist die Party von Chantal mühelos, dass die Veranstalterin ihren Finger immer noch am Puls der Zeit hat.

× Erweitern Foto: M. Rädel 22 Jahre „Chantals House of Shame“ Links im Bild: Melania von Ebola

Jeden Donnerstag: „Chantals House of Shame“, Lokschuppen, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr

