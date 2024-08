Gloria Glamour: Hirnschlag!

×

Expand Foto: M. Rädel La Cocotte Ein Bild aus fröhlichen Tagen (DIE WIEDER KOMMEN WERDEN!): Chantal, Gloria Glamour und Marie Mondieu

Bundesweit und auch auf internationalen Kreuzfahrtschiffen war Gloria Glamour bekannt als eine immer fröhliche Dragqueen, sie machte in Berlin Kieztouren, legte mit Olivia Jones in Hamburg los und war beliebt für ihren Wortwitz und ihre Musik. Zu Ostern dieses Jahres änderte sich alles: Gloria Glamour, Brian kippte um und lag vier Tage im Koma. Mühsam kämpft er sich seitdem zurück ins Leben, an Travestie ist aber (noch lange) nicht zu denken.

Expand Foto: Klaus Gruber Photography Gloria Glamour „Ich will und werde nicht betteln. Aber es gibt ein PayPal-Konto, natürlich hilft das sehr: info@gloria-glamour.com“

Wie geht es dir jetzt? Soweit okay. Es ist ein komplett anderes Leben gerade. Als ich aus der Reha kam, war noch lange nicht alles überstanden. Meine eine Gesichtshälfte ist noch gelähmt, leider merke ich da dann nicht, ob ich sabbere … Aber ich bin mir sicher, dass das wieder anders wird. Wichtiger ist, dass ich wieder sprechen und lesen kann. Leider verwechsle ich aber noch die Buchstaben und habe Wortfindungsschwierigkeiten. Oder auch Zahlen kann ich nicht immer richtig benennen, das kann etwa bei Arztterminen wirklich Probleme machen!

Wenn mensch dir dann, so wie ich jetzt, ins Wort fällt, wie ist das für dich? Das ist mir gerade sogar recht! Denn so höre ich das Wort, kann es dann nach-, also aussprechen. Eine liebe Freundin ist auch gerade viel an meiner Seite und liest mir Texte vor, Dokumente, Anträge.

Stichwort Anträge: Von was lebst du? Ich hatte Geld gespart und davon Pflegekräfte, Haushaltshilfen und so weiter selbst bezahlt. Doch nach vier Monaten ohne Einnahmen ist das Ersparte weitgehend aufgebraucht. Zum Glück kann ich aber im Tramps in der Eisenacher Straße 6 einige Stunden die Woche arbeiten, das hilft ungemein.

Wie kann dir geholfen werden? Ich will und werde nicht betteln. Aber es gibt ein PayPal-Konto, natürlich hilft das sehr: info@gloria-glamour.com.

*Interview: Michael Rädel gloriaglamour.com