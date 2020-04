Gloria startet das Thekenschlampen-Comeback

× Erweitern Foto: M. Rädel Gloria Viagra und Chantal Zwitschern gerne an Bars: Gloria (links) und Chantal

Los ging es mit der Show 2013

Nein, wir beleidigen hier die Dragqueen nicht. Ihre Talkshow heißt so. Und die wird wieder aufgelegt!

Schon morgen, am 2. April, wird das Show-Comeback live gestreamt. Ab 20:30 Uhr gibt es hier queeres Entertainment direkt in deine Bude. Was uns erwartet?

Foto: M. Rädel Rolfe Rolfe war schon dabei

„Von zuhause live zugeschaltet werden die Talkgäste Klaus Lederer, Senator für Kultur und Europa und Bürgermeister von Berlin, Österreichs weltbekannte Ausnahmekünstlerin Conchita Wurst, und Denglish Comedian Gayle Tufts, die sich auch von einem Virus nicht die Laune verderben lässt“, freut sich Gloria heute auf Facebook.

Gut zu wissen: Mode-Meister Rolfe, Pornodarsteller Tim Kruger, die singende Dragqueen Sherry Vine und auch die legendäre Diva und Sängerin Romy Haag waren schon in der queeren Talkshow zu sehen. Alle „Thekenschlampen“-Folgen gibt es weiterhin auf YouTube zu sehen.

www.thekenschlampe.com