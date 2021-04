✰✰ Alles Liebe zum Wiegenfest, Gloria!

× Erweitern Foto: M. Rädel Gloria Viagra und Chantal Starteten 1999 gemeinsam „Chantals House of Shame“: Gloria Viagra und Chantal, das Bild entstand vor Corona

Foto: M. Rädel Geburtstag Torte

Eine der populärsten, wichtigsten und umtriebigsten Dragqueens von Berlin feiert heute 55 Jahre queeren Seins, Aktivismus und glamouröse Menschlichkeit mit einem bunten Schuss Punk. Wir von der blu Mediengruppe, männer* und blu gratulieren dir von Herzen, Gloria Viagra!

1979 soll La Viagra beim ersten deutschen CSD mitgelaufen sein, bis heute zeigt sie gegen soziale Ungerechtigkeiten, Fremdenhass und Krieg Gesicht – auch wenn das mitunter gefährlich wird.

Foto: M. Rädel Die Berlinale und die queere Subkultur sind ihre Welt

Was sie uns einmal sagt, gilt sicher auch jetzt noch: „Die Ellenbogen nutzen, um sich einander einzuhaken, statt wegzudrängeln! Wobei Kritik und’n jesunder Streit dazujehört, nicht dieses ganze Hallo-Liebes-Gelaber und Konflikten-aus-dem-Weg-Gehen, was ja immer mehr um sich greift. Bäääääääähhh! {...} Ich werde bestimmt nicht det Klischee bedienen, dass die Transen nur Zicken sind und sich behacken… Im Gegenteil finde ich nach wie vor, dass der Zusammenhalt in Berlin noch halbwegs groß ist, verglichen mit anderen Städten und Ländern, wo ich gearbeitet habe.“

× Erweitern Foto: M. Rädel „Happy, happy, happy {...} Birthday zum 55.!“ Autor, Freund und Künstler Thomas Götz von Aust

× Erweitern Foto: M. Rädel „Happy Birthday für Berlins größter Polittunte und Vorreiterin in Sachen Moustache. Berlin währe ohne Gloria nicht mehr Berlin, egal ob abends in den Klubs, Bars und auf Galas oder tagsüber auf den Straßen, um auf Missstände aufmerksam zu machen“, Amanda Cox, links im Bild neben Blogger Riccardo Simonetti

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame Seit den 1980ern tobte Gloria in der Klubwelt mit Sternen wie Dirk Bach (links im Bild, das Foto enstand kurz vor seinem viel zu frühen Tod 2012)

× Erweitern Foto: M. Rädel Gute Freundinnen: Sheila Wolf, Barbie Breakout und Gloria Viagra

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantal „Ein Wunder, dass Du bei Deinem Lebenswandel so alt geworden bist! Alles Liebe und danke für Deine jahrzehntelange Freundschaft!“ LGBTIQ*-Legende Chantal

Die Berliner Dragqueen Barbie Breakout zeigt sich hier bei uns einmal anders. Und sie gratuliert der Viagra via Video: