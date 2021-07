Gloria Viagra: Ich kandidiere!

× Erweitern Foto: M. Rädel Gloria Viagra: Sichtbarkeit ist gefährlich „Der rot-rot-grüne Senat hat gezeigt, dass eine sozial gerechte, eine ökologische Politik für alle Berliner*innen möglich wäre. Aber es braucht eine starke DIE LINKE, damit dieser Kurs auch wirklich umgesetzt wird.“

Foto: DIE LINKE Gloria Viagra Schon seit 1987 ist Gloria Viagra (geboren 1966) immer am Start, wenn es darum geht, Gesicht zu zeigen gegen soziale Ungerechtigkeiten, Fremdenhass und Krieg.

Schon seit den 1990ern, als blu (damals noch unter dem Namen sergej) an den Start ging, begleiten wir Gloria Viagras Aktivismus und Kunst. Jetzt kandidiert „Mama Moustache“ für DIE LINKE. Klasse! Hier erfährst du mehr.

„Ich bin 55 Jahre alt und in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen. Ich habe Ausbildungen für klassischen Tanz und später als Bekleidungsgestalter absolviert, arbeite aber schon mein ganzes Leben in der Klub- und Kulturbranche. Als Dragqueen bin ich über die Grenzen Deutschlands bekannt und arbeite seit 2003 weltweit als selbstständige Entertainerin und DJ“, so die Dragqueen über sich auf der Homepage der Partei dielinke.berlin. „Diese Prominenz nutze ich, um für Gerechtigkeit zu kämpfen. Seit frühster Kindheit bin ich Aktivist*in in außerparlamentarischen Protestbewegungen und -initiativen. Bis heute organisiere ich Aktionen, Demos und Benefize für LGBTIQ*-Belange, Einhaltung der Menschenrechte und gegen Rechts und Rassismus. Ich bin parteilos und freue mich, dass ich als Repräsentant*in der Berliner Stadtgesellschaft für DIE LINKE als Kandidatin aufgestellt wurde.“

× Erweitern Foto: M. Rädel Gloria Viagra

„Ich möchte mit Ihnen gemeinsam zeigen, wie bunt diese Stadt Berlin ist. Und dass diese Diversität, mit allen Reibungspunkten und Widersprüchen, aber eben doch der größte Reichtum dieser Stadt ist, und nicht Betongold und nicht Aktien.“

Gloria Viagra ist die politischste unter den Tunten und Dragqueens Berlins, schon 1979 soll sie beim ersten deutschen CSD mitgelaufen sein. Ihre Punkwurzeln hat die Gentrifizierungsgegnerin aber nicht vergessen – auch nicht ihre Liebe zur Natur, die Schrebergartenbesitzerin produziert ihren eigenen Honig. www.facebook.com/gloriaviagra