Ellie Caballé: ZDFneo und Chantal

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse Am 22.9. ist Ellie im Suicide Circus bei „Chantals House of Shame“ live zu erleben, am selben Tag startet auch die Show auf ZDFneo mit der Populären

Foto: M. Rädel Riccardo Simonetti Entertainer und Autor Riccardo Simonetti

Die Tolle ist mit dabei bei der ZDFneo-Show „Glow Up – Deutschlands nächster Make-up-Star“. Und am Donnerstag bei „Chantals House of Shame“ im Suicide Circus.

Die beliebte Dragqueen ist schon seit einigen Jahren erfolgreich in der Berliner Szene unterwegs. So gewann Ellie 2019 bei der Wahl zur „Goldenen Jungschwuppe“ im Mann-O-Meter, 2020 wurde La Caballé die „Miss Irrenhouse“, es folgten Auftritte bei der Fashion Week und viele, viele Shows. Und jetzt ist Ellie Caballé bei Riccardo Simonettis ZDFneo-Show „Glow Up – Deutschlands nächster Make-up-Star“ dabei, der deutschen Adaption des erfolgreichen BBC-Formats, gedreht in Köln.

Riccardo Simonetti: „Ich freue mich riesig auf 'Glow Up', weil Deutschland sowas von bereit für mehr Farbe ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir hierzulande große Talente haben, die wunderbare Kreationen schaffen können und spannende, persönliche Geschichten mitbringen. Als Mann, der Make-up liebt und lebt, wird man oft noch als provozierend wahrgenommen und Menschen, die sich oder andere schminken, müssen häufig noch mit dem Vorurteil kämpfen, dass das oberflächlich sei. Dass ich das Gesicht einer Show sein werde, die zeigt, dass Make-up so viel mehr sein kann, ist ein Meilenstein.“

In der mehrteiligen TV-Show sucht der vor allem für seine Diversity-Botschaft und Haare bekannte Influencer Menschen, die es drauf haben mit Puderquaste und Lippenstift. „In jeder Folge müssen die Talente ihre künstlerischen und technischen Fähigkeiten in zwei Challenges unter Beweis stellen – on location bei Fashion Shows, am Set von Video-Drehs und im Studio. Eine hochkarätig besetzte Jury bewertet die Arbeit“, so das Team der Show vorab.

„Glow Up – Deutschlands nächster Make-up-Star“ soll am 22. September um 20:15 Uhr auf ZDFneo und in der ZDF-Mediathek starten, wöchentlich eine Folge, www.zdf.de

22.9., Ellie live bei „Chantals House of Shame“ im Suicide Circus, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr