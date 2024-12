× Erweitern Foto: M. Rädel

Diese Überschrift macht es schnell klar: Es kann nur ums ://about blank gehen. Und das bietet am kommenden Wochenende etwas ganz Besonderes und Weihnachtliches.

Aber dann eben doch anders als sonst wo! – und vor allem kostet es hier KEINEN Eintritt! Der alternative Klub am Markgrafendamm 24c freut sich, allen Berliner*innen am 22. Dezember ab 14 Uhr einen „://glühweingarten“ anzubieten. Versprochen wird via Social Media Folgendes: „Heiße Tassen, no Last Christmas, Rentiere müssen draußen bleiben, saufen zu besserer Musik im Zelt und schwitzen in der neuen Saunaecke. Tannebar mit Schnick Schnack & Naschen. Abriss-Ski an der Glühweinhüttn. Schnattern & Huscheln um die Feuertonne.“ Musikalisches kommt von Lommando Schwoof und kwaint Wunderbar.

