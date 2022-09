Das GMF kehrt zurück!

× Erweitern Foto: M. Rädel Supermodel-Legende Günther Krabbenhöft und Fixie Fate

Foto: M. Rädel Jaycap, Chantals House of Shame DJ Jaycap

In Mitte ging es einst los, in Mitte geht es nun weiter. Und zwar ab Oktober am Rosenthaler Platz.

Am 2. Oktober öffnen sich die Türen einer unserer Lieblingslocations, die Türen von „Mein Haus am See“ in der Brunnenstraße 197 – 198, direkt am Rosenthaler Platz, perfekt mit der U8 zu erreichen. Los geht es schon um 21 Uhr, an der Türe und für den Warm-up wurde Dragqueen Olga Wodka verpflichtet.

Etwas später legen dann DJ Jaycap und Fixie Fate in den Klubräumen los, um mit House, Disco und Hits einzuheizen. Der Eintritt beträgt 12 Euro, gefeiert werden kann bis 6 Uhr morgens … Zukünftig ist das GMF immer einmal im Monat am ersten Sonntag des Monats, der nächste Termin ist am 6. November.

Über das GMF: Bob Youngs mittlerweile legendäre Berliner Sonntagsparty, das GMF, startete im April 1996 und war DAS DJ-Karriere-Sprungbrett für Dragqueens wie Charlet C. House, SuperZandy und auch Biggy van Blond. Musikalisch setzt man dank DJs wie Maringo und Katy Bähm auf Vocal House, Eurodance, Pop und etwas Elektro.

2.10., GMF, Mein Haus am See, Brunnenstraße 197 – 198, U8 Rosenthaler Platz, 21 Uhr