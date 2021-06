GMF, Ritter Butzke & DavidDave Solar

× Erweitern gmf

Foto: M. Rädel Destiny Drescher Auch Destiny Drescher begeisterte schon im GMF

Das Team vom GMF startet Anfang Juli wieder durch. Eine Klub-Party-Legende kehrt zurück, der angekündigte Host ist DavidDave Solar (großes Bild oben).

Am 4. Juli soll es nun im Ritter Butzke wieder losgehen. Das Motto „Ballroom returns to GMF“ ruft Gedanken an Voguing **, House und Diven wach, das Thema ist „RETRO BERLIN“, die 1970er, 80er, 90er und „Nuller“. Wir sind gespannt, wie sich die Queers und Dragqueens präsentieren werden. Strike a pose!

4.7., GMF, Ritter Butzke, Ritterstraße 26, U Moritzplatz, 17:30 Uhr, hier geht es zum Event auf Facebook

** So tanzen, wie die Models in den unerreichbaren Modemagazinen posieren. In den 1980ern entstand in den queeren Klubs New Yorks das, was Madonna kurze Zeit später in „Vogue“ weltbekannt machte. Lineare und rechtwinklige Arm- und Beinbewegungen, elegant kombiniert mit Divenposen, Catwalk-Schreiten und Model-Fuchteln zum House-Beat: Voguing.