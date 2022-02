× Erweitern Fotos: M. Rädel „Sie laufen wieder, wir saufen lieber“ – Brigitte Skrothum

Foto: W. Baker Kylie 2007 Am Donnerstag startet „Germany's Next Topmodel“ auf ProSieben, mit dabei ist zum Start auch Sängerin Kylie Minogue

Die blonde Moderatöse Brigitte „Bibi“ Skrothum legt in alter Tradition wieder im Friedrichshain los, in der Bar „Zum schmutzigen Hobby“, in der auch schon Divatlantique deftig feierte.

Einmal die Woche wird die gesellige und talentierte Dragqueen ihren Senf zum Live-Geschehen bei „Germany’s Next Topmodel“ dazugeben. Urkomisch, frech und auch gewollt cringe.

Jeden Donnerstag ab 20 Uhr kann man hier bei „Klum Bum – GNTM 2022 by Brigitte Skrothum“ in eine Welt voller Glamour, Travestie, Erst- und Zweithaar und Genuss eintauchen. Die Kommentare seien ohne inhaltliches Hygienekonzept, die Bar auf dem RAW-Gelände (Revaler Straße 99) natürlich nicht.

Über Brigitte Skrothum: „Nur Cher war eher“, so die Dragqueen, die sich mit einem Augenzwinkern als „betreute Trinkerin“ beschreibt. Oje, sicherlich nur eine derbe Zote. Gelernt hat Brigitte ihr Handwerk übrigens an der „Stage School of Music, Dance & Drama“ in Hamburg, leben und wirken tut La Skrothum allerdings in ihrer Wahlheimat Berlin. Sie liest gekonnt in den Sternen und setzt travestietechnisch gerne Bonnie Tyler um – so perfekt wie nur wenige.

Die neue Staffel „Germany’s Next Topmodel“ startet am 3. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben. www.prosieben.de