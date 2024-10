Gönn es Dir einfach

×

Noch vor wenigen Wochen war das Wetter so, dass #mensch eigentlich ganz zufrieden war, sich nonstop abzuduschen oder den Badesee erst gar nicht zu verlassen. Jetzt ist es (endlich!) etwas kühler, da keimt die Lust auf duftende Verwöhn- und Pflegeprodukte.

Und Halloween lugt ja auch schon um die Ecke! Der Hitzesommer ist also langsam vorbei, jetzt kommt die Zeit des sich Verwöhnens. Und die Zeit für das fair produzierende, auch queere und in Sachen Kosmetik wegweisende (die Badebombe wurde hier erfunden!) Unternehmen LUSH. Dessen Portfolio wurde um einige klasse Produkte erweitert. Passend zur Feier des 15-jährigen Game-Jubiläums „Minecraft“, gibt es vom Videospiel inspirierte Produkte, zum Beispiel die Badebombe „Ender Dragon Egg“, die nach Rosen und Zitronen duftet. Hier kannst du stöbern!

Und dann ist da ja noch Halloween, das „Dekofest der Herzen“ nach Ostern und Weihnachten. Halloween, die Nacht vor dem christlichen Fest Allerheiligen, ist seitdem im 19. Jahrhundert irische USA-Einwanderer*innen ihre damit verknüpften Bräuche – auch mit heidnischen und keltischen Traditionen vermengt – nach Amerika brachten, eines DER Volksfeste dort. Mit diesen klasse Produkten kannst du es auch in der Wanne oder unter der Dusche feiern. Besonders gut gefallen hat uns die dicke Geschenkbox „Haunted House“, die mit unter anderem der Badebombe „I Want My Mummy“ erfreut. Süßes Wildorangenöl, das die Laune steigert und eine Mumie, die leuchtet. Wie das gehen soll? „Lade die mumifizierte Badebombe unter Licht auf, um sie zum Glühen zu bringen. Wirf sie dann ins Badewasser, um ein fruchtiges Sprudeln freizusetzen“, so das Team von LUSH dazu. Woohoo!

