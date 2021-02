Jurassica Parka @ „The Golden Gmilfs“

× Erweitern Foto: www.madfoxproductions.de The Golden Gmilfs - Die Wiederaufnahme im BKA Die „Golden Gmilfs“ auf einem Bild von 2019

Foto: M. Rädel Destiny Drescher Ob Destiny Drescher wieder die liebestolle Blanche spielen wird?

Jurassica Parka und ihre Golden Gmilfs planen im Sommer die queere Szene zu unterhalten. Mit ihrer „Vollplayback-Musical-Show mit Schulterpolstern“ (Zitat).

„Die neue Episode meiner Gmilfs musste durch diese Pandemie ein wenig warten, dafür wird die Show fulminant! Wir spielen 3 Wochen im Juli und freuen uns schon sehr!“, postete die Parka gestern auf Social Media, das lässt Fanherzen schneller pochen!

Foto: Touchstone Television Die Originale: Blanche, Dorothy, Rose und Sophia

Angekündigt wurden in dem Facebook-Posting unter anderem Dragqueens wie die famose Miss Pan Am Drag Airlines und die bezaubernde Destiny Drescher. Was die „Golden Gmilfs“ sind? Eine queere Bühnen-Weiterentwicklung der 1980er-TV-Kultserie „The Golden Girls“. Zwischen 1985 und 1992 war diese Serie über ein Frauenquartett in Miami ein weltweiter Quotenhit und sorgte nicht nur für Lacher, sie klärte auch auf. Die sarkastische Dorothy, ihre zynische Mutter Sophia, die naive Rose (Betty White) und die liebestolle Blanche brachten auch ernste und heiß diskutierte Themen wie Homosexualität, Sex im Alter und AIDS in die Wohnzimmer. Aufklärung mit Humor und Käsekuchen, danke dafür!

Im Juli: The Golden Gmilfs, BKA Theater, www.bka-theater.de