KONZERT: Gossip live im Lido

× Erweitern Foto: C. Critcheloe „Wir haben überlebt. Wir kamen aus dem Nichts, und wir haben uns da rausgeholt. Und jetzt, 20 Jahre später, immer noch gemeinsam Musik zu machen, ist einfach unglaublich“, so Sängerin Beth Ditto

Das erste Album namens „That’s Not What I Heard“ erschien 2001, das neue Werk kommt am 22.3. raus

Dank klubtauglicher Indie-Pop-Rock-Hits wie „Perfect World“, „Standing in the Way of Control“, „Move in the Right Direction“ und „Heavy Cross“ wurden Beth Ditto und ihre Mitmusiker*innen 2006 weltweit bekannt, sogar Karl Lagerfeld war Fan. Jetzt gibt es neue Musik in Albumlänge.

„Meine Mum war für den Rock ’n’ Roll in unserem Haushalt zuständig, mein Dad liebte Country und Disco. Er hat mich immer in die Honky-Tonks mitgeschleppt“, verriet uns die stimmgewaltige Sängerin einmal im Interview. Und diese Einflüsse sind auch bei dem neuen Gossip-Album, das am 22. März direkt nach dem Konzert erscheint, rauszuhören.

Aufgepasst: Alle Ticketkäufer*innen nehmen automatisch an einer Verlosung zum Meet & Greet teil! Gossip wissen, wie #mensch glücklich macht. Wir garantieren Indie-Frühlingsgefühle der Extraklasse!

× Erweitern Foto: Sony Music / Rankin

21.3., Gossip: „REAL POWER ALBUM RELEASE SHOW“, Lido, Cuvrystraße 7, U Schlesisches Tor, 19 Uhr, www.lido-berlin.de/events/2024-03-21-gossip