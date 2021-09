Doch wieder da: die Greifbar

× Erweitern Greifbar Hier trafen sich Schwule, Bisexuelle und Transgender unterschiedlichster Altersstufen und sexueller Vorlieben. Ganz entspannt, ganz greifbar. Jetzt soll es weitergehen!

LOCATIONS_Greifbar Seit den 1990er-Jahren eine der Berliner Adressen für Männervergnügen. Die Greifbar ist sozusagen Langzeitüberlebende im sich stets wandelnden Bezirk

Anders als es noch vor einigen Monaten in der Gerüchteküche brodelte, scheint DIE Cruising-Männer-Bar im Prenzlauer Berg doch noch am Start zu sein. WIEDER am Start zu sein, um Männerherzen (und nicht nur die) zum Pochen zu bringen.

Die Wiedereröffnung der legendären Bar in der Wichertstraße 10 soll schon diesen Freitag um 21 Uhr stattfinden. Geplant ist, dass Dienstag bis Sonntag ab 21 Uhr geöffnet ist, um 4 Uhr morgens ist Schluss, freitags und samstags soll es bis 6 Uhr morgens gehen. Der Montag bleibt erstmal Ruhetag.

Zusätzlich gut zu wissen ist das, was die Homepage verrät: „Die Greifbar ist grundsätzlich eine Raucherbar für Männer. Frauen in männlicher Begleitung sind trotzdem willkommen. Bring also ruhig deine beste Freundin mit. Der beruhigte hintere Gastraum steht allerdings exklusiv Männern zur Verfügung.“ www.greifbar.com