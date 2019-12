× Erweitern We Are Not Alone

Party Techno

Man darf wieder posen, leuchten und debil grinsen. Der Geist der frühen 1990er schwappt erneut zu uns.

Am 27. Dezember steigt in der Neuköllner Griessmühle der Rave „We Are Not Alone“. Angekündigte Künstler sind unter anderem Ellen Allien, Adam X, Aérea Negrot, Alan Oldham, Maxime Iko und Andrew Moore. Und was fürs Auge gibt es auch: Kunst von der Pfadfinderei.

27.12., We Are Not Alone, Griessmühle, Sonnenallee 221, S Sonnenallee, 22 Uhr