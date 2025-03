Großes Kino: Spiele auf dem Weg nach Hollywood

× Erweitern Foto: Margarita Filipenko Computerspielemuseum

Foto: Margarita Filipenko Computerspielemuseum

Im Computerspielemuseum eine spannende neue Wechselausstellung eröffnet. Unter dem Titel „Screen/Play“ wird ein Teil des Museums in einen Kinosaal verwandelt, der die faszinierende Verbindung zwischen Film und Computerspiel aufzeigt.

Anhand ausgewählter Exponate wird die enge Beziehung dieser beiden Medien beleuchtet. 15 interaktive Spielstationen laden die Besucher*innen ein, in verschiedene Games mit Filmbezug einzutauchen und selbst Teil der Geschichte zu werden. Ein besonderes Highlight ist der grüne Computerspace-Automat, der 1973 im Filmklassiker „Soylent Green“ zu sehen war, als die Figur Shirl darin spielte. Auch die berühmte Arcade-Szene in „Jaws“ (1975) oder der Polit-Thriller „War Games“ (1983) zeigen, wie Computerspiele in Hollywood ihren Platz fanden. Bereits vor den offiziellen Spielverfilmungen wie „Indiana Jones“ und „E.T.“ (1982) oder „Super Mario Bros.“ (1993) waren digitale Spiele ein fester Bestandteil des Films. Heute sind Spiele mit Filmlizenzen und Filmadaptionen fester Bestandteil des Marktes. Die Ausstellung gewährt einen einzigartigen Einblick in diese spannende kulturelle Entwicklung.

Computerspielemuseum, Karl-Marx-Allee 93a, 10243 Berlin, täglich 10 – 20 Uhr, Telefon Besucherservice: +49 30 6098 8577

