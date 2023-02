Alpenglühende Landschaften – Terz und Kitsch

× Erweitern Fotos: Antonia Schwarz, M. Rädel

„Schwester Cordula liebt Heimatromane: Unsern Bub, den kriegst Du net!“ In dieser Groschenheftsatire erlebst du am 8. März die volle Packung Heimatkitsch: tollwütige Stiere, schießwütige Wilderer, heißblütige Nebenbuhler, missgünstige Schwiegereltern, atemberaubende und alpenglühende Landschaften. Und das alles ab 20 Uhr im BKA Theater am Mehringdamm.

Nach Arztromanen und Muttiromanen widmen sich Schwester Cordula und ihr Jungförster Dirk am Akkordeon in ihrem dritten Programm der Heimat.

Literarisch und musikalisch arbeiten sie sich durch Natur, Liebe, Familienbande und fördern Erstaunliches zutage. Zum Brüllen komisch. Wenn es nicht so bitter wäre. Denn es gibt in einem Heimatroman nichts, was nicht von der Wirklichkeit übertroffen würde.

8.3., „Schwester Cordula liebt Heimatromane: Unsern Bub, den kriegst Du net!“, BKA Theater, Mehringdamm 34, U Mehringdamm, 20 Uhr, www.schwestercordula.de, www.dirkrave.de