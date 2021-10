Gut durch die Woche kommen

× Erweitern Foto: #grossefreiheit114 Grosse Freiheit 114

Foto: #grossefreiheit114 Grosse Freiheit 114

Letzte Woche berichteten wir noch über die anstehende Wiedereröffnung, nun, sie wurde ein voller Erfolg. Das freut das Team der 2005 an den Start gegangenen queeren Bar – und auch uns.

„Vielen Dank für das tolle Reopening am Wochenende! Danke an alle, die gekommen sind. Ab jetzt sind wir für euch Mo – Sa ab 18 Uhr da“, posteten die Betreiber der beliebten Szenebar auf Social Media.

Stichwort Social Media: Der Ausfall von Instagram, Facebook und WhatsApp gestern hat uns gezeigt, dass es schön und so richtig wichtig ist, in der realen Welt verwurzelt zu sein ... Also trefft euch doch mal wieder in queeren Safe Spaces wie diesem, hm? Live in und mit der Community zu reden macht durchaus Spaß und diesen kann auch kein Systemausfall oder eine falsche Programmierung beenden.

Grosse Freiheit 114, Boxhagener Straße 114, U Frankfurter Tor, Montag bis Samstag 18 Uhr, www.grosse-freiheit-114.de