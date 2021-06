Grundeinkommen-Show mit „Mama Moustache“ Gloria

Die weltweit erste zivilgesellschaftliche Langzeitstudie zum Grundeinkommen läuft an. Gleichzeitig verlosen die Initiator*innen weiter bedingungslos Geld: Christina Strohm und Jannes Börgerding ziehen im Juni unter mehr als 1 Million Teilnehmenden live die 25 Gewinner*innen von je einem Jahr mit Grundeinkommen.

Die Verlosung ist ab sofort geöffnet, die Ziehung der Gewinner*innen erfolgt am 24. Juni um 19 Uhr im Online-Livestream. Die Teilnahme ist kostenlos; mitmachen können alle, die sich auf der Webseite des Vereins vorab anmelden. Wir drücken die Daumen!

www.mein-grundeinkommen.de

Über Gloria

Schon seit 1987 ist Gloria Viagra (geboren am 23. April 1966) immer am Start, wenn es darum geht, Gesicht zu zeigen gegen soziale Ungerechtigkeiten, Fremdenhass und Krieg. Gloria ist die politischste unter den Tunten und Dragqueens Berlins, schon 1979 soll sie beim ersten deutschen CSD mitgelaufen sein. Ihre Punkwurzeln hat die Gentrifizierungsgegnerin aber nicht vergessen – auch nicht ihre Liebe zur Natur, die Schrebergartenbesitzerin produziert ihren eigenen Honig!

„Die Szene strotzt doch nur so von sexistischem und rassistischen Gepöbel! Ja, man gilt dann schnell als Spaßbremse, wenn man sacht Ey, so nich!, und lacht lieber mit den anderen, mit einer vorgehaltenen Hand und einem ochochoch ... auweia mit. Sicher ist es anstrengend und ich hab manchmal ooch keenen Bock, will meinen Spaß. Manchmal bin ich auch unsicher, wie man sich verhalten soll“, so Gloria einmal selbstkritisch.