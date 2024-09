Expand Foto: M. Rädel Folsom Mehr zu Folsom hier: www.maenner.media/topics/folsom

In der Galerie Dencker + Schneider dreht sich ab dem 12. September – ganz passend zu Folsom – alles um den Mann. Die Gruppenausstellung „Men at Work“ zeigt unter anderem Kunst von Quentins Cabinet.

Die Vernissage in der Kalckreuthstraße 14 beginnt am 12.9. um 18 Uhr, im Fokus stehen besonders die Werke von Quentins Cabinet. Dazu verrät Gregory Teodori von der ausstellenden Galerie: „Seine intimen Selfie-Collage-Porträts von tätowierten schwulen Ikonen, Sexarbeitern, Pornostars und Content-Erstellern von OnlyFans werden für diese Ausstellung in unserem Hauptraum präsentiert.“ Mehr vom Künstler gibt es hier: www.instagram.com/quentinscabinet

Besuch uns auf Instagram: