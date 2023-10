Günther A. Krabbenhöft: Lesung und Plauderstunde

× Erweitern Foto: M. Rädel Mögen sich: Günther Krabbenhöft und Dragqueen Fixie Fate

Günther Krabbenhöft Seine Liebe zu Techno, Rave und Elektro entdeckte er erst mit ca. 70, im selben Jahr, 2015, ging es auch so richtig los mit dem Kult um den liebenswerten und immer höflichen Queer

Warum nicht mal zu einer Lesung ins Schlosshotel Berlin? In etwas über zwei Wochen hast du die Chance auf einen ungewöhnlichen Abend.

Am 19. November lädt Ute Cohen DAS queere Senioren-Model überhaupt ein, Günther Anton Krabbenhöft, um in ihrem „Cohen’s Club – the booksoiree“ im Schlosshotel Berlin über sein immer noch aktuelles Buch, „Sei einfach du! Zum Jungsein bist du nie zu alt“ (wir berichteten) zu sprechen. Der Einlass ist ab 16 Uhr, der Beginn um 18 Uhr, Tickets kosten 22 Euro. Versprochen werden „eine fesselnde Lesung und anregende Gespräche“.

Genug zu erzählen hat Herr Krabbenhöft ja: 2016 wurde der Wahlberliner von den Lesern der Zeitschrift GQ unter die Top 10 der „100 bestangezogenen Männer in Deutschland“ gewählt, mittlerweile gehört der 1945 bei Hannover Geborene zu den populärsten „alten“ Models. Und ein Buch hat er eben auch geschrieben: „Nie hätte ich gedacht, dass ich eines Tages ein Buch schreiben würde. Früher hätte ich nicht für möglich gehalten, dass sich jemand dafür interessiert, was mich antreibt und bewegt“, sagte er darüber einmal. Doch, #mensch will mehr über diesen Techno-Fan erfahren. Am 19. November kannst du den „Hipster-Opa“ live erleben.

19.11., „Cohen's Club – the booksoiree“, Schlosshotel Berlin by Patrick Hellmann, Brahmsstr. 10, „am Roseneck“, 18 Uhr, @gunther.krabbenhoft, @g.krabbenhoft, www.schlosshotelberlin.com