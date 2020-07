Neuigkeiten aus dem SchwuZ

× Erweitern Foto: SchwuZ Der Vorstand des SchwuZ e. V.: LCavaliero Mann (2. Vorsitzender), Thomas Schwarz (1. Vorsitzender), Franciska Schmitt (Besondere Aufgaben), Stefan Fürst (Besondere Aufgaben) und Stephan Hankammer (Schatzmeister)

Foto: M. Rädel SchwuZ Einhorn Das SchwuZ ist ein queerer Platz im „Problemkiez“

In Krisenzeiten beweist sich ein Team, beweist sich die Führungsetage, egal wie basisdemokratisch ein Unternehmen sonst auch geführt wird, wie flach die Hierarchie ist.

Die Corona-Pandemie macht der queeren Community weiterhin zu schaffen, noch ist nicht abzuschätzen, wann es wieder Partys in geschlossenen Räumen geben wird, doch es gibt auch gute Neuigkeiten aus der Klubwelt Berlins. Zum Beispiel aus dem SchwuZ ** in Neukölln.

Auf der kürzlich abgehaltenen Mitgliederversammlung wurde der aktuelle SchwuZ-Vorstand bestätigt, einer der beiden Geschäftsführer, Marcel Weber, sieht dies als einen Beweis für gutes Krisenmanagement. „Bereits in den letzten Monaten hat der ehrenamtlich arbeitende Vorstand sehr eng mit den beiden Geschäftsführern Marcel Weber und Florian Winkler-Ohm an den umfangreichen Rettungsmaßnahmen zum Erhalt der queeren Institution gearbeitet“, so Marcel Weber via E-Mail an uns.

SchwuZ Weber Ohm Die SchwuZ-Geschäftsführer Marcel Weber und Florian Winkler-Ohm

„Neben Kreditbeantragung und der Bewerbung um Liquiditätshilfen setzte das SchwuZ von Beginn der Schließung an auf eine umfangreiche Einbindung der Community. So gelang es bis heute rund 85.000 Euro an Spendengeldern zu akquirieren und mit einem eigens aufgelegten Fonds auch besonders in Not geratene Künstler_innen zu unterstützen.“

Foto: M. Rädel SchwuZ Vor Corona steppte hier die Bärin

Der neue, der alte SchwuZ-Vorstand „möchte vor allem den bereits begonnen Strukturprozess zusammen mit den beiden Geschäftsführern weiter fortführen“, insbesondere sollen „sämtliche Vertragswerke so gestaltet werden, dass das SchwuZ auch in Zukunft stets in den Händen der Community verbleibt.“

Wir von blu und männer* freuen uns für den wiedergewählten SchwuZ-Vorstand und auch darüber, dass das SchwuZ bisher mit einem blauen Augen durch die Krise kam.

Möglichkeiten zur Unterstützung mittels Spenden finden sich auf www.schwuz.de

** Bei diesem Klub ist der SchwuZ e. V. die „100-prozentige Gesellschafter_in der SchwuZ Kulturveranstaltungs GmbH, welche die Räume am Rollberg in Neukölln bespielt“.