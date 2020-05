Gute Neuigkeiten

Fitnessstudios können bald wieder öffnen, Restaurants und Boutiquen sind schon wieder offen. Das Nachtleben ist aber weiterhin nicht vorhanden. Trotzdem ist das hier kein Abgesang. Das Team vom SO36 schrieb uns (auch) Positives.

„Mennoooo … es nervt! Echt jetzt!! Verschwörungsspinner, Festivalabsagen und es ist immer noch nicht in Sicht, dass wir irgendwann wieder auf ein Konzert oder eine Nacht im Klub durch tanzen dürfen. Aber Hauptsache Nagelstudios haben wieder auf“, so das Team der queeren Institution.

„Uns erreichen immer wieder Anfragen, ob es was Neues gibt, deshalb dieses Rundschreiben. Erst mal bedanken wir uns GANZ GANZ dolle bei allen, die uns schon gespendet haben, die unser Merch zu Soli-Preisen, lustigen Plunder bei unserer Startnext-Kampagne, ein Soli-Paket von Suff oder ein anderes Gimmick gekauft haben, das uns zugutekommt. Außerdem geht ein riesen Dank an alle raus, die sich Aktionen ausgedacht haben: Von Soli-Stoffmasken über T-Shirts und über United We Stream kam so viel bei uns an, es ist total MEGA! Außerdem kommt uns unsere Vermieterin Frau Stober bei der Hallenmiete entgegen, was eine echte Hilfe ist. Es bestärkt uns darin, dass wir ALLES unternehmen, um weiter machen zu können. Das SO36 ist so vielen Leuten wichtig und die ganze Unterstützung und das Feedback, was wir aktuell bekommen gibt uns sehr viel Hoffnung für eine Zukunft MIT dem SO36.“