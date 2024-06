„Gym Buddy“ – Neuköllner Sportklamottensause

× Erweitern Bild: www.schwuz.de Die Party ist eine Kooperation mit Vorspiel, dem queeren Sportverein von Berlin. Mitglieder erhalten einen reduzierten Eintrittspreis von 6 Euro

Expand Foto: M. Rädel Berlin Wer tagsüber den Berliner Sommer genossen hat, der/die sollte nachts auch mal in die Klubwelt eintauchen

Das SchwuZ präsentiert im Juni eine brandneue und für manchen Klubber auch erotische Party. Der Name „Gym Buddy“ ist Programm, hier geht es um Sportswear. Aber auch um Musik, die auf die Dancefloors lockt, es ist ja schließlich eine Party.

Angekündigt werden für den 21. Juni in der Rollbergstraße 26 unter anderem die Pop-DJs Darc Delirium, Dragqueen Ocean und Sparkly Pony sowie die Techno-Künstler*innen Raumtester und handmade. Wer tagsüber den Berliner Sommer genossen hat, der/die sollte nachts auch mal in die Klubwelt eintauchen! Denn hier erwarten dich Überraschungen wie diese: die „The Horny Jocks – male cheerleading competition“ mit Team Aaron vs. Team Namiiboo auf der SchwuZ-Bühne. Einen Dresscode-Tipp gibt es auch, wie das Team der 1977 an den Start gegangenen queeren Location verrät: „Ob T-Shirt, Tanktop, Jogginghose oder Shorts, zieh dein bestes und kürzestes Sportoutfit an und komm zum neuen monatlichen Gay-Bootcamp ...“ Der Einlass ist ab 22 Uhr, die Party startet dann um 23 Uhr. www.schwuz.de

