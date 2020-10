„HAGIOGRAPHIE BIOROBOTICA“ von Andreas Mühe

× Erweitern Foto: A. Mühe „HAGIOGRAPHIE BIOROBOTICA“ des Berliner Fotografen Andreas Mühe

Foto: B. Borchardt Auch Norbert Bisky stellte hier schon aus, wir berichteten

Ungewöhnliche Kunst, präsentiert von der Kulturstiftung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.

Der Berliner Fotograf Andreas Mühe stellt ab dem 8. Oktober in drei Akten seine Kunst in der St. Matthäus-Kirche aus. Am kommenden Donnerstag eröffnet „HAGIOGRAPHIE BIOROBOTICA“ (1. Akt) mit Beiträgen von Dr. Klaus Lederer, Senator für Kultur und Europa, und Dr. Kristina Schrei, Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart.

Wer am 8. Oktober um 19 Uhr in der St. Matthäus-Kirche am Matthäikirchplatz am Potsdamer Platz dabei sein will, muss sich nicht anmelden. Aber da aufgrund der aktuellen Schutzmaßnahmen der Einlass begrenzt ist, wird um frühzeitiges Kommen und etwas Geduld beim etwaigen Warten gebeten. Der 2. Akt der Ausstellung geht vom 26. November bis zum 3. Januar, der dritte Akt dann vom 6. Januar bis zum 14. Februar (Valentinstag!).

www.stiftung-stmatthaeus.de

Hier kannst du spenden: www.stiftung-stmatthaeus.de/engagement/online-spende