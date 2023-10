„Halloween“ im C🎃nnection

× Erweitern Connection

Foto: M. Rädel Halloween

„Halloween – Nightmare on Fugger Street“ – Dragqueen Nina Queer übernimmt Ende Oktober das Zepter im Connection, um ihre Fans zu beglücken. Und zu gruseln!

Monster, Zombies, Geister, böse Queens. An Halloween zeigt Berlin seine düstere Seite. Und hier im queeren Traditionsklub Connection wird das dank Nina Queer und ihrem Team ein krasser Partyspaß, der überraschen wird ...

„In den Katakomben ** warten düstere Gestalten auf euch, die nach euch greifen und euch in in ihre Tunnel und Höhlen hineinziehen wollen. Vielleicht schafft ihr es aber auch zu der gutmütigen Wahrsagerin, die Euch in einem gläsernen Käfig, aus euren Genitalien die Zukunft liest“, so Nina vorab. Es gelten aber auch einige Regeln: „Es herrscht absoluter Kostümzwang. Kein Eintritt für Personen ohne Kostüm! Ähnlich wie im Film Eyes Wide Shut soll die Fantasie im Vordergrund stehen und nicht Personen oder gar Gesichter. Jeder kann mit jedem Sex haben, ohne es am nächsten Tag zu bereuen oder sich schämen zu müssen. Oberste Regel in unserer Halloween-Nacht: Auch wenn ALLE Hüllen fallen – die Maske bleibt auf!“ Oha! Wir wünschen viel Spaß und: Denkt an Safer Sex. Gut zu wissen: Halloween ist übrigens ursprünglich KEIN US-Fest, es ist ein christlich-irischer Brauch in der Nacht vor Allerheiligen (31. Oktober auf den 1. November).

28.10., „Halloween – Nightmare on Fugger Street“, Connection, Fuggerstraße 33, U Wittenbergplatz, 23 Uhr, www.connection-berlin.de, ** der Darkroom