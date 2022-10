Halloween-Show mit Fatal Flash

× Erweitern Fotos: M. Rädel Halloween Spuk Villa See Grusel

Fatal Flash Halloween

Es wird gruselig ... Ende Oktober feiert inzwischen die ganze Welt diesen einst aus Irland kommenden christlichen Brauch: #Halloween. Die Nacht der Hexen, Zombies, Gruselgestalten, Michael-Jackson-Imitatoren und auch Dragqueens.

Und eine aus Berlin, die wir besonders mögen, legt dann auch am 22. Oktober mit einer Halloween-Show los: Fatal Flash.

Um 20 Uhr beginnt am 22.10. in der AHA-Berlin ihre Halloween-Show „Into the Woods“. Travestie trifft auf Halloween! Da wird die Monumentenstraße 13 plötzlich zur Adresse gruseligen Treibens ...

22.10., „Halloween Show – Into the Woods by Fatal Flash“, AHA-Berlin e. V., Monumentenstraße 13, U Kleistpark, 20 Uhr