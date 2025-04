„Happy Easter“ im Prinzknecht

× Erweitern „Unser Team setzt sich aus einem bunt gemischten Haufen zusammen, der eins gemeinsam hat: so farbenfroh zu sein wie die Gay Community“, so das Team der Bar auf seiner Homepage.

Schon seit April 1999 heißt das Prinzknecht in Berlin-Schöneberg Berliner Queers sowie internationale Besucherinnen willkommen.

Die schwule (Männer-)Bar in der Fuggerstraße 33 hat sich über die Jahre als ein Ort voller Leidenschaft, Vielfalt und guter Gesellschaft etabliert. Ob Leder-Stammtisch, Junggesellenabschied, Geburtstagsparty oder Puppy-Treff – im legendären Prinzknecht finden queere Menschen unterschiedlichster Interessen einen Raum zum Wohlfühlen und Zusammensein.

„Unser Team setzt sich aus einem bunt gemischten Haufen zusammen, der eins gemeinsam hat: so farbenfroh zu sein wie die Gay Community“, verrät das Team der Bar auf seiner Homepage. Ganz nach dem Motto: Komm als Fremder, geh als Freund – und das mitten in Berlin. Auch an Ostern ist hier viel los (besonders viel(!)), denn das schwule „Fetisch-Ostertreffen“ (blf.de/easterberlin) begrüßt dann ein internationales Publikum. www.prinzknecht-berlin.de

