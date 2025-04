Expand Foto: M. Rädel Irrenhouse, Katy und Francis Katy Bähm wird auftreten, ihr Mann Franics auflegen – so geht das!

Veranstalterin und Regisseurin Nina Queer feiert rund um die Tage des christlichen Fests (an Ostern feiern Christ*innen die Auferstehung Jesu.) ihre queere Party „Irrenhouse“. Das passt hervorragend zu zwei der Oster-Botschaften: Liebesfülle und Freude.

Und das wird seit Jahrhunderten auch mit versteckten Eiern zelebriert, sind sie doch ein Zeichen der Wiedergeburt und des Lebens. Klar, dass Nina mitmacht und Geschenke für ihre Gäste versteckt! Da passt dann auch das Gedicht von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798 – 1874): „Hei, juchei! Kommt herbei! Suchen wir das Osterei! Immerfort, hier und dort und an jedem Ort! Ist es noch so gut versteckt. Endlich wird es doch entdeckt. Hier ein Ei! Dort ein Ei! Bald sind’s zwei und drei.“

Angekündigt für den 19. April werden unter anderem Paul Paillette, DJ Eleete, Mataina und auch DJ mikki_p. Freu dich auf eine krasse Party voller Beats, Lebensfreude, House, Pop und einer Drag-Show, die ihresgleichen sucht!

19.4., „IRRENHOUSE: LET THEM EAT CARROTS – The Big Easter-Issue!“, cassiopeia Berlin, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S Warschauer Straße, 22 Uhr

