„Heile Welt“: Amy Strong freut sich

Amy Strong, Irrenhouse Juni 2022 Amy Strong erfüllt von bester Laune

Und zwar auf DICH. Heute und morgen Abend in der queeren Bar „Heile Welt“ zum dortigen Oktoberfest. Eins ist sicher: Es wird lustig. Denn die hübsche Dragqueen ist weder auf den Mund gefallen, noch ein Griesgram.

Auf Social Media frohlockt die DJane und Moderatorin bereits begeistert „Ich freue mich sehr darauf euch heute und morgen Abend ganz im Zeichen des Oktobers begrüßen zu dürfen“, wunderbar.

Das aus dem schönen Bayern kommende Oktoberfest ist immer eine zünftige Angelegenheit, es geht dort auch um die Wurst! Wird also gezuzelt? #Mensch wird sehen ... Los geht es auf jeden Fall am 13. und am 14. Oktober jeweils um 20 Uhr. Wir wünschen eine „Mordsgaudi“!

13. und 14.10., „Oktoberfest“, Heile Welt, Motzstr. 5, U Nollendorfplatz, 20 Uhr, www.facebook.com/heileweltbar