„Heimspiel bei/mit Freunden“ – Lexy & K-Paul

Foto: @lexykpaulofficial

Die beiden Musiker legen am 2. Dezember in einem der besten Klubs der Stadt los. Zusammen mit HARRIS, Gunjah und Eva Yaso ab 22 Uhr im Ritter Butzke am Moritzplatz (ein U8-U-Bahnhof).

Lexy & K-Paul, das sind Lexy aka Niconé (Alexander Gerlach; geboren am 14. Januar 1976 in Dresden) und Kai Michael Paul (geboren am 5. November 1973). Die DJs und Producer komponieren seit den 1990ern erfolgreich Dance, Rave und Techno.

Zum Einstimmen empfehlen wir dir das Album „Gassenhauer – Rework 1999-2005“. Das vereint zehn Lieder in zwei Versionen. Auf CD eins findest du die Klassiker des Duos, etwa „Love Me Babe“, „The Greatest DJ“ sowie „Der Fernsehturm“ und „Freak“, auf CD zwei dann Remixe, insgesamt 20 starke Tracks!

× Erweitern Foto: @lexykpaulofficial Lexy & K-Paul

Vor allem zur Jahrtausendwende landeten Lexy & K-Paul, Klub-Hit auf Chart-Hit. „Freak“, „Love Me Babe“ oder auch „You're the One“ und „Let’s Play“ sind Klassiker des Genres. Diese zwei Berliner muss #mensch einfach mögen, schon weil die zwei „East End Boys“ Technolektro-House mit Augenzwinkern komponieren. club.ritterbutzke.com