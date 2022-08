Herr Croco bei „Gimme Moritz“

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse: DJ Simon LaCoste DJ Simon LaCoste aka Herr Croco

Foto: M. Rädel Victoria Bacon (Mitte) kurz vor der Show

Auf in den Wedding, wo der Berliner Hochsommer mit am schönsten ist! Nein? Doch. Zumindest am 20. August, wenn das queere Team von „GIMME MORITZ“ zur Strandparty einlädt, zur „GIMME MORITZ Beach Night“.

Und Sand inklusive Strand-Sommer-Feeling hat man hier genug im coolen Humboldthain Club. Ab 23 Uhr freuen sich hier Absinthia Absolut, Caddy Domplex, Victoria Bacon, Kilian und Anna Klatsche auf dich – und auf Fixie Fate und Herrn Croco.

Auf Social Media verraten die Veranstalter*innen zudem: „Zur Begrüßung gibt's einen gratis Free Shot für eine unvergessliche Nacht! Kein Ticket-VVK, nur Abendkasse“ – fast wie vor Corona, oder? Neben Pop, House und Elektro, einem Klubgarten und den schon genannten Sternen kannst du dich auch an einer kunterbunten Travestie-Revue ergötzen, diese startet um 2 Uhr morgens.

20.8., „GIMME MORITZ Beach Night“, Humboldthain Club, S Humboldthain, 23 Uhr