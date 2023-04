„𝕳𝖊𝖗𝖗𝖊𝖓𝖘𝖆𝖚𝖓𝖆“ im TRESOR

× Erweitern Foto: M. Rädel Samstagnacht wird im Tresor und im Globus abgefeiert, die Party danach steigt im OHM

Grafik: @herrensauna.official

Der Tresor in Berlin, einer der ersten Hetero-Queer-Technoklubs der 1990er, sorgt seit 1991 für „Weiterentwicklungen elektronischer Ausdrucksformen“, einst an der Leipziger Straße, seit einigen Jahren an der Köpenicker Straße. Und zu Ostern gibt es hier eine LGBTIQ*-Szeneparty.

Im ehemaligen Heizkraftwerk Mitte, direkt neben dem KitKatClub, auf dem Vattenfall-Gelände in der Köpenicker Straße 70 wird es am 8. April soweit sein: das queere Bassbeben „𝕳𝖊𝖗𝖗𝖊𝖓𝖘𝖆𝖚𝖓𝖆“ wird die Herzen der Klubber schneller schlagen lassen. Angekündigt werden unter anderem Berenice, Juliana Huxtable, Roza Terenzi, Salome, Woody 92 und MCMLXXXV.

Etwa 22.000 Quadratmeter umfasst die aktuelle Heimat des Klubs Tresor, #mensch kann sich also austoben. Die „𝕳𝖊𝖗𝖗𝖊𝖓𝖘𝖆𝖚𝖓𝖆“ am Samstag ist übrigens nicht die erste queere Veranstaltung hier, so gab es schon 2009 CSD-Partys und eine reguläre LGBTIQ*-Party im Tresor – den „queer bonito house club” – und zum Beispiel 2012 die schwule Fetisch-Party „PERVERTS“.

8.4., „𝕳𝖊𝖗𝖗𝖊𝖓𝖘𝖆𝖚𝖓𝖆“, Tresor, Köpenicker Straße 70, U Heinrich-Heine-Straße, 23:59 Uhr, tresorberlin.com