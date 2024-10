Heute ist der „Coming Out Day“

× Erweitern Foto: Freepik

Expand Lesben Zuerst wurde der „Coming-out-Tag“ 1988 in den USA begangen

Gemeinsam können wir etwas bewegen! Der 11. Oktober ist der internationale Coming Out Day, er sorgt für Sichtbarkeit, soll helfen und Mut machen. Im Kontrast zu Paraden wie dem Christopher Street Day finden am #ComingOutDay vor allem kleinere und lokale Aktionen bei Jugendgruppen, im Netz, an Schulen oder Universitäten statt. Diese Projekte sind zum Beispiel am Start.

Lieb doch, wen du willst. Also ob das so einfach wäre ... Denn sich seiner Sexualität bewusst zu werden, sie zu erlauben, sie zu leben, das schaffen Heterosexuelle fast immer „einfach so“. Die Gesellschaft ermuntert sie ja geradezu. Anders ist es, wenn man die Liebe zum eigenen Geschlecht entdeckt. Wem kann man es sagen? Wer sorgt nicht dafür, dass einem die Fresse poliert oder der Job gekündigt wird. Im realen Leben sind Queers und Homosexuelle – abseits der Großstädte – immer noch prädestiniert für Mobbing, Gewalt ** und Diskriminierung. Als Antwort gibt es den COMING OUT DAY e.V. – unterstützt wird er von unter anderem Maren Kroymann und Thomas Hermanns. Los ging es mit dem Verein ca. ab dem Jahr 2000: Seitdem hat es sich dieses LGBTIQ*-Projekt zur Aufgabe gemacht, über die Lebenssituation von (jungen) Queers in Deutschland aufzuklären – und diese zudem zu verbessern. Das ist extrem wichtig! Wer spenden will, kann dies hier tun: www.betterplace.org/de/projects, ** Bei Gewalterfahrungen wende dich bitte an MANEO

