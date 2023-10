Heute LIVE: Dimitri from Paris

Foto: @DimitriFromParisOfficial Dimitri from Paris

House und Disco gibt es heute von einem der Helden der Klubwelt, der legendäre DJ und Producer Dimitri from Paris gibt sich heute im OXI die musikalische Ehre.

Er wird zusammen mit unter anderem DJ Tom Kutsche, Alex from Tokyo und DJ Marian Tone bei „LOVEDANCIN' x The Space In Between“ loslegen. Eine Show gibt es auch noch, Kiki Kyte wird mit einer Live-Disco-Performance erfreuen.

Das Besondere bei Remixen von Dimitri from Paris (geboren 1963 in Istanbul) ist, dass er mit den Originalen Tonspuren/Liedern arbeitet. Die meisten Effekte und etwa die Bass Drum ist also von damals, nur anders – moderner – arrangiert. So kommen Melodien und Breaks der Kompositionen stärker in den Vordergrund, die bei den Originalen womöglich im Hintergrund blieben. Und so kann #mensch wieder was entdecken! Unten gibt es einen seiner populären Remixe für die legendäre Disco-Truppe Chic zum Reinhören.

2.10., „LOVEDANCIN' x The Space In Between“, OXI, Wiesenweg 1 – 4, S Ostkreuz, 22 Uhr