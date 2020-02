High Energy am Kotti

× Erweitern High Energy Disco

Disco Munich Machine Moroder Giorgio Moroder war mit beteiligt an dem Projekt Munich Machine

Am 21. März geht es weiter mit „Hysteric Disco“ in der Skalitzer Straße 134.

Ab 22 Uhr versorgen dich hier im queeren Mikroklub Monarch Polly Jones, Super Zach und Tom P. mit einer groovigen Auswahl an Klubhits der Genres Disco, Soul und High Energy.

Der Zeitpunkt ist sehr passend, wo doch das Pop-Duo Pet Shop Boys** gerade mit seinem aktuellen Album „Hotspot“ Platz 3 der Charts in Deutschland und UK erobert hat. Und diese zwei Musiker haben ihre Wurzeln in der High-Energy-Szene, Bobby Orlando produzierte ihre ersten Werke mit – und auch die High-Energy-Girlgroup The Flirts (ein Video gibt es unten).

Die nächsten „Hysteric Disco“-Termine sind am 16. Mai, am 18. Juli, am 13. November und am 30. Dezember. Na, jetzt kannst du gut planen!

**Gut zu wissen: PSB produzierten neben der UK-Soul-Königin Dusty Springfield auch schon Stars wie Robbie Williams, Liza Minnelli und Year&Years.