Hildegard von Bingen – Heilkraft aus der Natur

Foto: M. Rädel Christen Gott Kirche Hildegard von Bingen gründete 1150 ein Kloster in Bingen am Rhein und schrieb medizinische, naturwissenschaftliche und theologische Bücher

Die Ordensschwester Hildegard von Bingen lebte 1098 bis 1179 im heutigen Rheinland-Pfalz. 1150 gründete sie ein Kloster in Bingen am Rhein und schrieb medizinische, naturwissenschaftliche und theologische Bücher. Und sie war wegweisend in Sachen Gesundheit aus der Natur.

Die bis heute gelobte, verehrte und wichtige Ordensfar befasste sich im „Causae et Curae – Buch der zusammengesetzten Heilmittel über Ursachen, Anzeichen und Heilungen der Krankheiten“ mit den Krankheiten des Menschen von Kopf bis Fuß und gab Ratschläge für eine gesunde Lebensführung.

Das „Buch der einfachen Heilmittel nach dem Schöpfungsbericht geordnet" umfasst Hildegard von Bingens Heilmittellehre, die für die damalige Zeit revolutionär war und in der sie vor allem einheimische Heil- und Nutzpflanzen und ihre Eigenschaften beschreibt: Insgesamt etwa 300 Arten, u. a. auch über 20 ausländische Pflanzen und Gewürze – wie z. B. Pfeffer, Kampfer, Gewürznelke, Dattel und Muskatnuss –, die sie als lebende Pflanzen gar nicht kennen konnte. Insgesamt geht es in der Heilkunde der wohl bekanntesten Schwester aus dem Mittelalter weniger um die therapeutische Korrektur von Krankheiten als vielmehr um die Hinwendung zu einem maßhaltenden, sinnvollen und gesunden Lebensstil – also das, was man heute als holistischen Ansatz versteht. Die natürlichen Kräfte der Heilpflanzen wirken dabei unterstützend.