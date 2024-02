Hilf der Edith!

Das Team vom BKA Theater und Ades Zabel haben ein Crowfunding bei Startnext für die Uraufführung von „EDITH RENNT“ im April gestartet. Du kannst mithelfen, dass das neue Stück durch die Decke gehen kann. Warum?

„Da {...} das BKA Theater als reines Privat-Theater / gGmbH keine Subventionen bekommt, hat sich die Ades Zabel Company auf die Suche nach Unterstützer*innen gemacht. So gibt es aktuell, {...} bei Startnext eine Kampagne. Dort können Unterstützer*innen spenden, und es winken attraktive Benefits“, so die Kulturstätte via E-Mail an uns.