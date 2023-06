Live im BKA: Hip-Hop-Granate Hürriyet Lachmann

× Erweitern Foto: HT

Foto: M. Rädel Ades Zabel Nicht vergessen: Im September feiert Ades Zabel (hier als Edith Schröder) seinen 60. Geburtstag!

An drei Tagen legt Ades Zabel bei „Edith Schröder – unbeugsam bunt!“ im August im BKA los. Auch Hip-Hop-Granate Hürriyet Lachmann erlebt dabei ihr sommerliches Comeback.

Kunst ist frei und Kunst darf alles. Daher muss #mensch kein schlechtes Gewissen bekommen, wenn ein Berliner Charakter erst so liebevoll beobachtet und dann so lustig parodiert wird. Publikumsliebling Ades Zabel darf ohnehin alles.

Via E-Mail verrät das Team der queeren Kulturstätte über das Stück: „Neuköllns Worst – ääh – First Lady Edith Schröder lässt es in ihrem Solo-Programm ordentlich krachen. Wie üblich schwimmt sie gegen den Strom und zeigt den schwarzgekleideten Mitte-Hipstern, die jetzt auch aus ihrem Kiez einen Trendbezirk machen wollen, die bunte Schulter. Immer einen Futschi in Griffnähe, präsentiert sie sich gewohnt geschmacksschrill im verwirrenden Mustermix und plaudert von ihren Erlebnissen zwischen Lidl-Pfandautomat und Soja-Latte-Coffeeshop.“ Wir freuen uns drauf! Nicht vergessen: Im September feiert Ades Zabel (auf dem kleinen Bild rechts in seiner Paraderolle als Edith Schröder) seinen 60. Geburtstag.

9. – 11.8., Ades Zabel: „Edith Schröder – unbeugsam bunt!“, BKA Theater, Mehringdamm 34, U Mehringdamm, 20 Uhr, www.adeszabel.de, www.bka-theater.de